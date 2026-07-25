Во Владимире женщина упала в открытую шахту лифта в торгово-офисном центре

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, инцидент случился 23 юля в одном из торгово-офисных центров Владимира.

Установлено, что 50-летняя женщина по какой-то причине упала в открытую шахту лифта. К счастью, пострадавшая осталась жива, однако получила травмы, врачами ей была оказана необходима помощь.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям или бездействию тех, кто должен отвечать в данном здании за работу лифта. При необходимости в прокуратуре обещают принять необходимые меры.