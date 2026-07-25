Гороховецкий судостроительный завод начинает шаги к возрождению

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Как сообщает Правительство Владимирской области, Гороховецкому судостроительному заводу удалось выйти из процедуры банкротства. На не действующих ныне площадях планируется создать промышленный технопарк, а также туристско-рекреационную зону и логистический хаб. Об этих задумках рассказал заместитель генерального директора завода Александр Инютин.

Планируется, что организации, пожелавшие стать резидентами технопарка, будут ориентированы на строительство маломерных гражданских судов, причем уже несколько инвесторов выразили свою заинтересованность. Проект рассчитан на ближайшие пять лет.

Власти региона полагают, что возрождение промышленной территории создаст новые рабочие места и даст новый импульс экономике Гороховецкого округа. К тому же, это прибавит налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.