Глава Владимира рассказал, куда нужно обращаться пострадавшим от БПЛА

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе проведенного 24 июля личного приема граждан мэр областного центра Сергей Волков встретился с жителями одного из домов, пострадавшего на днях в результате попадания БПЛА.

Сотрудники профильных управлений горадминистрации разъяснили людям, что им теперь следует делать. Так, с того же дня им нужно собрать подтверждающие документы и обратиться с ними в городской Фонд социальной поддержки населения на улицу Горкого, 58 «А», телефон для справок: 8 (4922) 32-20-83.

Учреждение будет работать и по выходным, чтобы по предварительным заявкам люди могли обращаться за помощью.

Что касается возмещения ущерба, то по этому вопросу жителям нужно будет обратиться в управление гражданской защиты населения города Владимира, оно находится на улице Пионерская, 62. Телефоны: 53-11-48 и 53-39-72.

В горадминистрации отметили, что сейчас специалисты уже закончили осмотр повреждений домов и начали восстановительные работы. Сейчас установили новые двери в подъездах и продолжают установку окон. В мэрии пообещали дальнейшее оказание всей необходимой поддержки пострадавшим.