Две владимирские больницы выплатят миллионные компенсации за смерть пациентов

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Вязниковский городской суд рассмотрел иск к местной ЦРБ о компенсации морального вреда. Иск подали родственники женщины, умершей 23 сентября 2023 года.

Судом установлено, что 10 сентября того же года бригада «скорой помощи» доставила женщину в Вязниковскую ЦРБ с диагнозом «острый аппендицит».

После операции, проведенной 13 сентября, больная находилась в реанимации, но спустя десять суток у нее ухудшилось состояние и случилась остановка кровообращения. Увы, 30 минут реанимационных мероприятий результатов не дали, и врачи констатировали смерть.

Изучив результаты экспертиз и другие материалы дела, суд пришел к выводу, что всему виной стали недостатки в оказании медпомощи, в связи с чем у женщины возникли серьезные послеоперационные осложнения, ставшие причиной смерти.

В пользу супруга и матери умершей женщины суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей каждому, а в пользу сестры — 1 миллион рублей.

Решение в законную силу не вступило.

Еще один аналогичный иск был рассмотрен Кольчугинским городским судом. Установлено, что в 2024 году от сердечной недостаточности умер пациент, которому не смогли вовремя поставить правильный диагноз и направить в региональный сосудистый центр. В пользу родных суд взыскал с Кольчугинской ЦРБ 1,5 миллиона рублей.