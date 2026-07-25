В центре Собинки открылся Музей гражданской обороны

Фото: ЮНПРЕСС.Владимир

Как сообщает Сообщество юных медийщиков из Владимирской области «Медиаточка ЮНПРЕСС.Владимир», проект был реализован АНО «Медиана» с использованием средств Фонда президентских грантов и называется «Щит и наследие».

Ребятам в начале минувшего учебного года пришла идея создать Музей гражданской обороны, экспонаты для которого они собирали собственными силами. В частности, очень помог Тимофей Колотвкин, который несколько лет собирал коллекцию. В итоге в центре Собинки было открыто музейное пространство, в котором посетители могут увидеть противогазы, дозиметры, форменную одежду, радиостанции, документы и многое другое. Многие вещи принесли сами жители Собинки, в том числе дочь известного радиолюбителя Наталья Соколова.

Помимо собственно экспозиции, ребята в течение года проводили множество экскурсий для детей, их родителей и ветеранов, а также мероприятий, включая квесты, мастер-классы и фестиваль безопасности. По словам ребят, они получили множество заявок на виртуальные экскурсии как из разных регионов России, так и из Абхазии и Кыргызстана. Общий охват аудитории составил более 100 тысяч человек.