В Муроме прокуратура потребовала починить дорогу на улице Филатова

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой обратило внимание на состояние проезжей части по улице Филатова.

Оказалось, что на дороге образовались многочисленные ямы и просадки, так что проезжая часть была в плохом состоянии. Длина некоторых ям составляла более одного метра, ширина более 1,7 метра, а глубина — 12 сантиметров. В прокуратуре отметили, что данная дорога, помимо жилых домов, ведет также к нескольким крупным организациям, не говоря о том, что ей пользуются те, кто едет на железнодорожный вокзал.

По результатам проверки на ответственного сотрудника был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от окружных властей привести в порядок проезжую часть по улице Филатова. Иск был рассмотрен и удовлетворен, и сейчас ремонтные работы в этм уголке Мурома завершаются.