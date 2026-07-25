В Суздальском округе произошел пожар в двух жилых домах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 25 июля в 3.26 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о возгорании, случившемся в селе Новое, где на улице Центральной загорелись два жилых дома №60 и №62.

На место пожара выезжали 19 сотрудников МЧС на семи пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов оба дома и их хозяйственные постройки горели открытым пламенем.

Пожар удалось локализовать, а к 4.37 полностью ликвидировать пламя, общая выгоревшая площадь составила 185 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.