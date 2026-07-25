Во Владимирской области общественники проверили качество ремонта двух школ

Фото: ОНФ Владимирской области

Как сообщает ОНФ Владимирской области, общественники оценили качество капитального ремонта еще в двух школах региона. На это раз они побывали в Муроме, где ремонтировали Якимано-Слободскую школу, а также в Илькинской школе села Илькино Меленковского округа. На обоих объектах работы полностью закончены.

Общественники напомнили, что в Меленковском округе на ремонт было затрачено 92 миллиона рублей, а в Муроме — 36 миллионов. В обоих образовательных учреждениях привели в порядок фундаменты и кровли, полы и перекрытия, установили новые окна и двери, отремонтировали входы и фасады, а также заменили коммуникации, включая электрику, отопление, водоснабжение и канализацию.

Общественники прошли по кабинетам, заглянули в пищеблоки и спортзалы. Никаких нареканий качество ремонта не вызвало. Активисты обещают, что проверки будут продолжены.