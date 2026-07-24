В Коврове в доме инвалида установили слишком опасный пандус

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в надзорное ведомство Коврова обратился местный житель, являющийся маломобильным инвалидом. Мужчина посетовал, что на крыльце его дома установили слишком опасный пандус.

В ходе проверки было установлено, что ранее администрация города Коврова обследовала данный многоквартирный дом и выяснила, что там необходимо построить необходимые для удобства инвалидов элементы, включая пандус.

Однако подрядчик, выполнявший работы, подошел к делу не совсем добросовестно: с двух сторон конструкцию не оборудовали поручнями, а уклон и вовсе более чем в четыре раза превысил допустимый. Таким образом, для спускающихся по нему инвалидов действительно создавалась опасность.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в Ковровский городской суд, потребовав привести пандус в порядок. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.