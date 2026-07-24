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НовостиОбщество24 июля 2026 13:10

В Александровском округе главу СНТ накажут за самовольно завышенный тариф ЖКХ

Прокурорская проверка вскрыла ряд нарушений в отдельно взятом садовом товариществе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа провело проверку в одном из садовых некоммерческих товариществ близ деревни Арсаки.

В ходе мероприятий обнаружилось, что на территории СНТ отсутствуют схемы подъездов и источников противопожарного водоснабжения, а сам пожарный пруд не соответствует установленным требованиям.

Также прокуратура обнаружила, что правление садового товарищества самовольно завысило тариф на электричество.

По результатам проверки председателю СНТ внесено представление. Также за нарушение противопожарных правил и самовольное завышение тарифа на него составлены административные протоколы, которые сейчас находятся на рассмотрении.