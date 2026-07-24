Во Владимире наградили лучших сотрудников Следственного комитета

Фото: СУ СК России по Владимирской области

В преддверие Дня сотрудников следствия России во Владимирской областной филармонии состоялось торжественное собрание в честь профессионального праздника следователей.

Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, на церемонию прибыли губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Заксобрания региона Ольха Хохлова, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр и другие почетные гости.

Руководитель регионального СУ СКР Артем Кулаков обратился к собравшимся с праздничной речью и поблагодарил коллег за службу.

Всего же с начала 2026 года в производстве областного Следкома находилось почти 900 уголовных дел, из которых 400 уже направили в суды. В общем массиве расследованных преступлений оказалось 67 коррупционных и 79 совершенных в отношении детей. Помимо прочего, удалось раскрыть 20 преступлений прошлых лет, включая четыре убийства и одно изнасилование. Также закончено расследования пяти дел о невыплате зарплаты работникам на общую сумму почти 34 миллиона рублей. С целью возмещения ущерба от преступлений наложен арест на имущество в общей сумме 170 миллионов рублей.

Также в ходе мероприятия отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные и другие награды.