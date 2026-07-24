В Суздальском округе модернизируют систему водоснабжения

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, еще в 2024 году администрация Суздальского района совместно с региональным министерством ЖКХ разработало и утвердило муниципальную программу по повышению качества питьевой воды из центрального водоснабжения на 2025-2027 годы.

Сейчас качество воды удалось улучшить в поселке Садовый и в селе Весь, работы идут в селе Павловское. Там производится не только замена старых сетей, но и монтаж новой, современной станции очистки, готовность которой составляет 70 процентов.

Также на текущей неделе начнется модернизация водозабора и водоочистных сооружений в поселке Сокол.