Во Владимирской области за полгода остановлено 1600 пьяных водителей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники Госавтоинспекции региона вновь остановили несколько водителей, которые сели пьяными за руль повторно.

Так, в Вязниках остановили 35-летнего жителя поселка Мстера, который в нетрезвом виде ехал на мопеде. Оказалось, что в апреле 2026 года его уже лишили прав за то, что ехал пьяным, так что теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Еще одного водителя при похожих обстоятельствах задержали в Судогде. Там 36-летний гражданин на электроскутере столкнулся с автомобилем, и при разбирательстве выяснилось, что он пьян, причем ранее уже был лишен водительского удостоверения за то же нарушение.

Всего же с начала 2026 года сотрудники региональной Госавтоинспекции остановили уже 1600 водителей, оказавшихся за рулем в нетрезвом виде, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.