Во Владимире троллейбус №7 временно изменит привычный маршрут

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Как сообщает администрация города Владимира, 24 июля с 22.30 до пяти часов утра 27 июля будет ограничено движение транспорта в районе дома №1 по улице Электрозаводская, в связи с чем троллейбус №7 частично изменит свой привычный маршрут.

В мэрии отметили, что причиной перекрытия движения в районе пересечения улицы Электрозаводской и Рокадной дороги станут работы, которые проводятся на тепловых сетях.

В связи с этим после остановки «Улица Полины Осипенко» троллейбус №7 поедет по улицам Мира и Большой Нижегородской через остановки «Дом культуры молодежи», «Плавательный бассейн» и «Князь-Владимирское кладбище» до остановки «Владимирский химический завод». Такой маршрут сохранится до завершения ремонтных работ.

Жителям Владимира следует учесть эти изменения при планировании своих поездок.