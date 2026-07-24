В Народную программу ЕР поступило почти 3 млн предложений от граждан

Фото: пресс-служба ЕР.

Об этом сообщил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета отметил, что нынешние показатели уже превысили результаты 2021 года.

«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — заявил Дмитрий Медведев.

В основе документа — ответы на семь ключевых вызовов: развитие регионов, поддержка бойцов СВО и их семей, развитие логистического и транспортного суверенитета страны, развитие мобильной малой энергетики для отдаленных территорий, усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли, развитие городской среды, транспорта и социнфраструктуры, обеспечение бесперебойных поставок вооружений и выполнению государственного оборонного заказа.

Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что программа направлена на человека и на усиление позиций страны: «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления».

Среди конкретных решений — продолжение модернизации здравоохранения, внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику, расширение сети инженерных классов и технопарков для школьников, запуск студенческого наставничества.

Особое внимание уделено поддержке военнослужащих и их близких, а также устойчивой работе оборонно-промышленного комплекса. В документе также прописаны меры по созданию комфортной среды в малых городах и обеспечению надёжного энергоснабжения на отдалённых территориях.

Партия продолжает принимать предложения от граждан, чтобы Народная программа стала действенным механизмом укрепления экономики и повышения качества жизни во всех регионах России.