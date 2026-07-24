В Коврове прокуратура нашла нарушения при ремонте школы №9

Фото из соцсетей прокуратуры Владимирской области.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что взяла на контроль ход капитального ремонта школы №9 в Коврове. Здесь подрядчик задерживает сдачу объекта.

По сообщению прокуратуры, капремонт здания ведется в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Подрядчиком выступила компания ООО «Белком», с которой контракт был заключен в январе 2026 года. И прокуратура в рамках проверки выявила отставание от графика по большинству ремонтных работ. Например, ремонт входных групп должен был быть завершен до 16 мая 2026 года, демонтаж и монтаж системы отопления - до 8 июня, ремонт фасада - до 30 июня. При этом к ремонтным работам фасада ООО «Белком» не приступило, сообщили в надзорном органе. На момент приезда прокуроров на объект, там работали всего восемь человек.

Более того, даже сделанные работы имеют нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, при проведении ремонта кровли в период дождей подрядной организацией не приняты были меры по защите крыши водонепроницаемыми материалами. Из-за этого внутри здания обнаружились многочисленные протечки потолков и полов кабинетов, коридоров и рекреаций.

Теперь прокуратура требует от подрядчика подготовить план-график с указанием вида работ, а также количества рабочих, который должен позволить нивелировать отставание. При этом на ответственных лиц уже завели административные дела.