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НовостиОбщество24 июля 2026 9:54

«Владимирский стандарт» возвращает на работу девятую часть своих сотрудников

Предприятие постепенно выходит из режима простоя
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, сотрудники комбината «Владимирский стандарт» постепенно возвращаются к полной занятости, однако процесс этот будет не быстрым. Ранее стало известно, что мясокомбинат выходит в вынужденный простой.

По информации Министерства труда и занятости населения региона, предоставленной ведомству непосредственно руководством предприятия, по состоянию на 23 июля никого из сотрудников не сократили, и все 2200 человек сохранили рабочие места.

Вместе с тем, с 25 июля 246 сотрудников, что составляет приблизительно девятую часть от общего числа работников, выходят из режима технологического простоя. Производственная деятельность будет продолжена.

Однако оставшиеся 1954 человека останутся дома до 7 августа. Речь идет о производственных линиях, базирующихся в Радужном и Камешково.