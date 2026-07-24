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НовостиОбщество24 июля 2026 9:21

На расчистку реки во Владимирской области Росводресурсы выделили 166 млн рублей

Специалисты должны очистить русло Колпи длиной почти 4 километра
Алексей СУХОВ
Фото пресс-службы Росводресурсов.

Фото пресс-службы Росводресурсов.

Правительство Владимирской области сообщает, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается расчистка участка реки Колпь на территории поселка Красная Горбатка. И на реализацию данного проекта Росводресурсы выделили около 166 миллионов рублей.

Ранее река Колпь считалась одной из самых чистых во Владимирской области. Однако в последние годы в нижнем течении она начала деградировать, а участок в черте Красной Горбатки и вовсе сильно заилился и зарос водной растительностью, из-за чего стал похож больше на болото. В ходе работ специалисты очистят участок русла протяжённостью 3,88 километра. Им предстоит извлечь 293,3 тысячи кубических метров донных отложений.

Река Колпь (левый приток реки Гусь) имеет большое рекреационное значение, являясь популярным местом отдыха и туризма. В её долине расположен одноимённый государственный природный комплексный заказник, а на берегах – базы отдыха и детский оздоровительный лагерь. Река пользуется популярностью у любителей сплавов на сапах и байдарках, а также у рыбаков.