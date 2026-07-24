Во Владимирской области не хватает почти четверти водителей автобусов

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Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, сейчас в регионе не хватает 2 процентов водителей автобусов и 43 процентов водителей троллейбусов. Наиболее остро проблема стоит во Владимире и Коврове, в которых, собственно, работают единственные в регионе троллейбусные парки.

В связи с этим Правительство Владимирской области принимает ряд мер. В частности, улучшаются условия труда — на ремонт зданий «Владимирпассажиртранса» в 2025 году выделено более 50 миллионов рублей. Кроме того, повышается средняя зарплата водителей муниципальных предприятий — если в среднем по области она составляет 61,6 тысячи рублей, то у муниципалов выросла до 80 тысяч.

Еще один способ привлечь кадры — обеспечить людям возможность выйти на досрочную пенсию. Сейчас во Владимирской области водители городского транспорта выходят на заслуженный отдых раньше остальных граждан — в 50 лет женщины при стаже 15 лет и в 55 лет мужчины при стаже не менее 20 лет.

Помимо прочего, привлекают шоферов служебным жильем, также прорабатывается вопрос о льготной ипотеке.

Кроме прочего, в регионе с 2026 года действует учебный центр при Высшей инженерно-технической школе, выпускники которого уже с 1 сентября выйдут на линии Владимира, обслуживаемые муниципальным «Владимирпассажиртрансом».