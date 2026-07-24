20 лучших учителей Владимирской области получат премии

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Правительство Владимирской области сообщает, что региональное министерство образования провело областной конкурс на присуждение в 2026 году премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Участвовать в нём могли только учителя с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основное место работы которых - образовательная организация, реализующая программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. На конкурс поступило 32 заявки от учителей городских и сельских школ.

Конкурсная комиссия определила десятку победителей:

- Глинкина Наталья Евгеньевна, учитель химии школы №9 г. Владимира;

- Дудорова Елена Александровна, учитель начальных классов лингвистической гимназии № 23 г.Владимира;

- Крайнова Елена Валерьевна, учитель начальных классов школы № 17 г.Коврова;

- Куннова Елена Юрьевна, учитель информатики Новлянской школы Селивановского округа;

- Максимова Юлия Станиславовна, учитель начальных классов школы № 1 г.Петушки;

- Постнова Анастасия Сергеевна, учитель математики школы №9 Вязниковского района;

- Сазанова Аксана Сергеевна, учитель географии из школы № 8 г.Владимира;

- Сюзяева Светлана Юрьевна, учитель истории и обществознания школы № 2 г.Радужный;

- Тощева Татьяна Валентиновна, учитель физики и информатики школы №7 Александровского округа;

- Шикинова Светлана Николаевна, учитель химии и биологии школы № 7 о. Муром.

Лауреатами конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2026 году признаны также:

- Анкуд Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы Красноэховской школы Гусь-Хрустального округа;

- Григорьева Юлия Владимировна, учитель химии школы № 14 г.Александрова;

- Дудчик Светлана Сергеевна, учитель музыки школы № 7 г.Владимира;

- Захарова Елена Владимировна, учитель начальных классов Вяткинской школы Судогодского округа;

- Королева Галина Алексеевна, учитель английского языка гимназии № 2 г.Александрова;

- Лисова Наталия Сергеевна, учитель начальных классов Ставровской школы Собинского округа;

- Муравьева Анна Николаевна, учитель английского языка школы № 10 г.Гусь-Хрустального;

- Нестерова Наталья Олеговна, учитель начальных классов школы № 40 г.Владимира;

- Сафронов Алексей Владимирович, учитель истории и обществознания школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов г.Гусь-Хрустального;

- Скороходова Ирина Вячеславовна, учитель физики гимназии № 6 о.Мурома.