В Гороховце нерадивый отец будет платить алименты по расценкам Санкт-Петербурга

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Владимирский областной суд на днях рассмотрел апелляционное представление прокурора по иску о лишении родительских прав и взыскании алиментов.

Ранее в Гороховецкий районный суд обратилась мама 9-летнего ребенка, отец которого не жил с семьей и не интересовался судьбой сына. Женщина попросила лишить мужчину родительских прав и назначить выплату алиментов.

Суд удовлетворил этот иск, однако назначил выплату, исходя из прожиточного минимума, установленного во Владимирской области. Вместе с тем, мать и сын живут в Санкт-Петербурге, где прожиточный минимум выше. Это и послужило основанием для апелляции, поданной прокурором.

Владимирский областной суд пересмотрел дело и изменил решение первой инстанции: теперь нерадивый отец будет платить сыну алименты, исходя из размера прожиточного минимума Санкт-Петербурга.

Решение вступило в законную силу.