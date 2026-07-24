Во Владимирской области пройдут чемпионат и первенство России по мотокроссу

Фото пресс-службы RGP MX.

Пресс-служба RGP MX сообщает, что 25-26 июля на трассе «Мотодром Арена» в Коврове пройдут 8-й этап Чемпионата России и 5-й этап Первенства России серии RGP MX. Это крупнейшие в стране соревнования по мотокроссу.

В субботу на старт выйдут юные гонщики классов MX-50, MX-65 (мальчики), MX-65 (юноши) и MX-85. В воскресенье борьбу продолжат взрослые классы: MX-125 2Т, MX-2, MX-1, а также состоится заезд в классе MX-OPEN.

Для спортсменов из Владимирской области этот этап станет домашним. Сразу несколько гонщиков будут бороться за победу при поддержке родных трибун. В Первенстве России ярко проявляют себя юные таланты региона. Артём Марков в классе MX-65 (мальчики) на протяжении двух первых этапов лидировал, а сейчас по итогам четырёх этапов удерживает 2-е место в общем зачёте. Артемий Лавров в классе MX-50 входит в десятку сильнейших спортсменов страны. В чемпионате главной звездой для местных болельщиков станет Семён Рыбаков – уроженец Коврова, который уже несколько этапов подряд занимает первую ступень пьедестала в классе MX-2.

Начало заездов 25 июля (суббота) запланировано на 11.20, а 26 июля (воскресенье) – на 12.00. Церемония награждения команд состоится в воскресенье, в 18.30.