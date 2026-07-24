В Кольчугино родные умершего пациента отсудили у больницы 1,5 миллиона рублей

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Кольчугинский городской суд рассмотрел исковое заявление к Кольчугинской ЦРБ, с которым обратились родственники умершено пациента.

Судом установлено, что в 2024 году местный житель обратился в больницу с жалобами на сильную боль в правом плече и руке.

При оказании медпомощи в приемном отделении врачи не проанализировали данные электрокардиограммы, которые свидетельствовали о сердечной патологии, и не собрали должным образом историю болезни. Кроме того, в ЦРБ не определили маркеры повреждения миокарда и не установили основной диагноз.

В результате мужчине прописали лечение медикаментами вместо того, чтобы доставить его в региональный сосудистый центр.

В результате пациент скончался от заболевания сердца. И хотя недостатки в оказании медпомощи в Кольчугино не стали прямой причиной смерти, однако комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что с учетом молодости больного и его жалоб мужчину необходимо было доставить в сосудистый центр, чего сделано не было. А именно это могло бы спасти ему жизнь.

В связи с этим суд пришел к выводу, что из-за дефектов в оказании медпомощи близкие родные умершего понесли нравственные переживания. В итоге в пользу семьи пациента с Кольчугинской ЦРБ взыскано 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило.