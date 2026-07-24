Во Владимирской области открылся первый спортцентр для ветеранов СВО

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что во Владимире открылся первый спортивный центр для ветеранов специальной военной операции.

Площадка разместилась во Владимире в переоборудованных помещениях торгового центра «Восток» на базе областной спортивно адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва. Идея создания была озвучена ветеранским сообществом на одной из встреч с губернатором Александром Авдеевым.

Спортцентр получил название «СВОй спорт». Это будет пространство, где ветераны СВО смогут через спорт восстанавливаться и двигаться дальше. Причем те, кто уже прошел путь адаптации, помогают тем, кто только начинает. Здесь не только качают мышцы, но и работают с психологами, играют в настольные игры и просто находят круг единомышленников. Также, по словам представителей регионального Правительства, центр станет местом встреч с детьми, чьи отцы отдали жизнь за Родину. Кстати, в будущем такие спортцентры появятся в Кольчугино, Александрове, Коврове и Муроме.