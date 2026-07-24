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НовостиПроисшествия24 июля 2026 5:59

В Меленках местный житель отдал мошенникам 3 миллиона рублей

Во Владимирской области задержали курьера мошенников, обманувших человека на 3 миллиона рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Меленок обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников.

Все началось с того, что некоторое время назад мужчине позвонили неизвестные, и стали убеждать его в течение нескольких дней, что с его счетов проводятся незаконные денежные переводы, в связи с чем пугали уголовным делом. Под этим предлогом меленковцу предложили «обезопасить» деньги, в связи с чем он обналичил три миллиона рублей своих сбережений и передал их приехавшему курьеру.

Лишь через какое-то время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и пошел в полицию. Стражи порядка вычислили и задержали 19-летнюю жительницу Московской области. По версии следствия, она выступала в роли курьера. Сама девушка в преступлении созналась. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По факту мошенничества расследуется уголовное дело.