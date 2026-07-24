В Меленках местный житель отдал мошенникам 3 миллиона рублей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции Меленок обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников.

Все началось с того, что некоторое время назад мужчине позвонили неизвестные, и стали убеждать его в течение нескольких дней, что с его счетов проводятся незаконные денежные переводы, в связи с чем пугали уголовным делом. Под этим предлогом меленковцу предложили «обезопасить» деньги, в связи с чем он обналичил три миллиона рублей своих сбережений и передал их приехавшему курьеру.

Лишь через какое-то время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и пошел в полицию. Стражи порядка вычислили и задержали 19-летнюю жительницу Московской области. По версии следствия, она выступала в роли курьера. Сама девушка в преступлении созналась. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По факту мошенничества расследуется уголовное дело.