Над Владимирской областью уничтожены украинские БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, в ночь на 24 июля над территорией 18 регионов дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и сбит 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В число регионов, над которыми сбили БПЛА, оказалась и Владимирская область.

Сколько именно беспилотников было сбито во владимирском небе, власти региона не уточнили, но при этом напомнили, что при атаке БПЛА необходимо найти укрытие или упасть на землю, закрыв голову руками.

В помещении лучше всего уйти от окон и перейти в ванную комнату, туалет или другое помещение по правилу «двух стен» - чтобы между улицей и вами было как минимум две стены.

В случае обнаружения обломков БПЛА не следует к нему приближаться, необходимо немедленно позвонить в службу «112».