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НовостиОбщество23 июля 2026 14:06

Во Владимирской области приведут в порядок 500 общественных пространств

Масштабные работы идут в рамках программы «Благодвор»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Суздаля

Фото: администрация города Суздаля

Как сообщает глава города Суздаля Роман Кавинов, на территории города-музея продолжатся активные работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Сейчас специалисты трудятся на бульваре Всполье, где заканчивают пешеходную дорожку между домом №13 «А» по улице Гоголя и домом №19 по бульвару Всполье.

Кроме того, ряд работ ведется на участках по улице Гоголя. Всего же в текущем году в Суздале благоустроят четыре двора и пять прилегающих территорий.

В целом же на 2026 год из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей на обустройство 500 общественных пространств. Работы должны завершиться до наступления зимы.