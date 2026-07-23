Во Владимирской области приведут в порядок 500 общественных пространств

Фото: администрация города Суздаля

Как сообщает глава города Суздаля Роман Кавинов, на территории города-музея продолжатся активные работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Сейчас специалисты трудятся на бульваре Всполье, где заканчивают пешеходную дорожку между домом №13 «А» по улице Гоголя и домом №19 по бульвару Всполье.

Кроме того, ряд работ ведется на участках по улице Гоголя. Всего же в текущем году в Суздале благоустроят четыре двора и пять прилегающих территорий.

В целом же на 2026 год из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей на обустройство 500 общественных пространств. Работы должны завершиться до наступления зимы.