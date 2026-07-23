В Киржаче «Аэрофлот» выиграл суд у собственного бортпроводника

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Киржачский районный суд рассмотрел иск авиакомпании «Аэрофлот» к своему бывшему сотруднику, потребовав взыскать с него затраты, понесенные на обучение.

Суд установил, что в январе 2022 года между мужчиной и компанией был заключен ученический договор, согласно которому тот с декабря 2021 по март 2022 года прошел обучение на бортпроводника и обязан был отработать в авиакомпании не менее пяти лет с момента выхода на работу.

Расходы организации составили в общей сложности 158 тысяч 583 рубля, из которых 96825 рублей стоило само обучение, еще 16500 было отдано на медицинское обследование, а 45258 рублей бортпроводник получил в качестве стипендии.

После учебы 7 апреля 2022 года новичок вышел на работу, но 25 апреля 2025 года покинул «Аэрофлот» по собственному желанию без каких-либо уважительных причин. Таким образом, его долг за обучение на тот момент составил 61748 рублей

С учетом всех обстоятельств, суд удовлетворил иск авиакомпании, взыскав с бортпроводника всю оставшуюся сумму, а также 4000 рублей в виде расходов на оплату госпошлины.

Решение было принято заочно и в законную силу не вступило.