Во Владимирской области за полгода исследовано 1073 пробы молочной продукции

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, сотрудники ведомства продолжают контролировать качество молочной продукции. Так, за первое полугодие 2026 года специалисты исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям 1073 пробы таких продуктов.

В итоге выяснилось, что в 7,6 процентах случаев молочная продукция не соответствовала физико-химическим показателям. На фальсификат, включая не молочные жиры, исследовали 49 проб, и восемь оказалось подделками.

В целом удельный вес проб, не соответствующих нормам по содержанию кишечной палочки, дрожжей и прочих патогенов, составил 8,4 процента.

По всем обнаруженным нарушениям были заведены дела об административных правонарушениях.