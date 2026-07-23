Между Ковровом и поселком Мелехово начались работы по ремонту дороги

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Ковровском округе начался ремонт трассы, ведущей из Коврова до поселка Мелехово. Это весьма загруженный участок, по которому машины едут из города оружейников в сторону федеральной трассы М-7 2Волга».

Специалисты АО «ДСУ-3» уже уложили нижний слой дороги на участке длинной в 4,6 километра, а также отсыпали обочины щебнем.

В ближайшее время дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта, а затем отсыпят обочины гранулятом. Власти региона отметили, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».