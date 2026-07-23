В Александрове местный житель и его подруга совершили серию краж велосипедов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа утвердило обвинительное заключение по факту серии краж велосипедов, а также сбыте похищенного. В преступлении обвиняются 33-летний александровец, ранее неоднократно судимый, а также его 39-летняя подруга.

По версии следствия, пара в течение апреля текущего года в нетрезвом виде воровала велосипеды из подъездов жилых домов Александрова. В общей сложности они украли четыре велосипеда общей стоимостью 50 тысяч рублей. Их они сдавали в скупку, и при попытке сдать очередной были задержаны. Похищенные велосипеды изъяли и вернули владельцам.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Александровский городской суд.