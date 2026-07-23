В Карабаново 18-летний парень вовлекал юных друзей в распитие алкоголя

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 18-летний житель города Карабаново Александровского округа обвинен сразу в двух преступлениях: систематическом вовлечении несовершеннолетних друзей в распитие алкоголя, а также в краже из сетевогомагазина.

По версии следствия, молодой человек гулял в компании друзей, среди которых были 14 и 17-летний ребята. Парень знал об их возрасте, но все равно систематически наливал им алкоголь. Дошло до того, что в ночь на 9 мая текущего года 14-летний юноша в пьяном виде камнем разбил стекло сетевого магазина, а его 18-летний друг стащил оттуда 15 бутылок алкоголя и продукты на 12 тысяч рублей.

Отмечается, что 14-летнему мальчику становилось плохо после выпитого, и его мама не раз требовала от его старшего приятеля, чтобы тот прекратил вовлекать ее сына в нехорошие истории, но тот ее игнорировал.

На днях уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.