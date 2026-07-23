В Кольчугино предприятие укрывало несчастный случай на производстве

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугино провело проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на нарушение его трудовых прав.

В ходе проверки установлено, что в апреле-мае текущего года мужчина трудился на местном предприятии в должности газоэлектросварщика, хотя трудовой договор с ним официально не оформили.

В конце апреля со сварщиком произошел несчастный случай: на него упала металлическая конструкция, и работник травмировал руку.

Несмотря на произошедшее, работодатель не проинформировал о несчастном случае ни Госинспекцию труда, ни другие компетентные органы. В результате это привело к тому, что официально инцидент не расследовался, а работник не смог получить положенную компенсацию.

По результатам проверки руководителю предприятия внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.