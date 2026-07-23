Владимирское УФСБ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВФУ

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства обнаружили и задержали 49-летнего гражданина России, который обвиняется в покушение на совершение государственной измены и переход на сторону противника.

По версии следствия, данный гражданин решил вступил в контакт с запрещенной экстремистской организацией проукраинского толка, в которую желал вступить и сражаться на против России на стороне вооруженных формирований Украины.

Кроме того, по идейным соображениям он переводил на счет экстремистов деньги. В результате мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и стал фигурантом уголовного дела. Ранее УФСБ России по Белгородской области также завело на него уголовное дело по факту финансирования экстремистской деятельности.

Расследование уголовных дел продолжается.