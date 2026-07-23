Владимирцам напомнили о запрете размещения информации о прилетах БПЛА

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В администрации города Владимира отметили, что в последнее время в интернет-сети все чаще стали появляться фейки, при помощи которых негодяи пытаются распространять ложные данные и сеять панику среди жителей.

В связи с этим власти города напомнили, что официальную информацию доводят только через аккаунты горадминистрации или Правительства Владимирской области.

Вместе с тем, прилеты БПЛА и работу ПВО снимать нельзя, как и писать о них, чтобы эти сведения не стали достоянием врага. В частности, это может помочь в сборе и анализе информации из открытых источников, более известном, как OSINT-разведка.

В связи с этим в мэрии попросили владимирцев не вступать в переписку с незнакомцами, не отправлять им фото и видео прилетов БПЛА и работы ПВО, а равно последствий этих ситуаций, а при обнаружении подозрительной активности сообщать об этом в правоохранительные органы.