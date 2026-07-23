Главврач Областного перинатального центра за год заработала 4,5 миллиона рублей

Наталья Денисова. Фото: Минздрав Владимирской области

Как следует из данных, опубликованных Центризбиркомом, главный врач Областного перинатального центра Владимирской области Наталья Денисова баллотируется в депутаты от партии «Единая Россия».

Отмечается что в 2025 году она заработала 4 миллиона 583 тысячи 789 рублей. Помимо собственно ОПЦ, она получала зарплату в частном медучреждении - «Клинике доктора Коровина», а также имела доходы от трех фармацевтических компаний — в АО «Акрихин» получала зарплату, а в АО «Байер2 и ООО «Безен Хелскеа Рус» - прочие доходы. Кроме того, в число доходов вошел процент от банковских вкладов.

Из земельных участков за Натальей Денисовой числятся шесть объектов: во Владимирской области это участки в 1000 и 4352 квадратных метра и участок размером 1240 «квадратов» на праве общей долевой собственности. Также у главврача есть участки в Тульской области размером 856, 210 и 303 квадратных метра.

Жилых домов у Натальи Денисовой два: во Владимирской области площадью 135 «квадратов» и в Тульской области размером 138,4 квадратных метра, а квартира только одна, да и то не полностью, а две доли из трех— во Владимирской области площадью 78,9 «квадрата».

Автомобиль у кандидата в депутаты - «Тойота РАФ 4» 2021 года выпуска. Банковских счетов 10, общий остаток на этих счетах составляет 723 тысячи рублей.