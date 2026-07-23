Лучники Владимирской области завоевали медали чемпионата России по 3Д-стрельбе

Фото с официальный страницы Минспорта Владимирской области в ВК.

Министерство спорта Владимирской области сообщает об успехе владимирских лучников. Они ярко проявили себя на чемпионате России по ЗД стрельбе из лука.

Турнир прошел в Ингушетии на трассах неподалеку от башенного комплекса Эгикал. В соревнованиях приняли участие более 350 лучников из разных уголков страны. И сборная Владимирской области проявила себя очень ярко. На счету наших лучников две бронзы командного зачета, а также золотые медали в дисциплине блочный лук и серебряные - у стрелков из классического лука.

Как уточнили в региональном министерстве спорта, золотые медали завоевали Анна Саруханова и Артем Зубалевич, серебро - у Кристины Якуниной и Валентина Дарханова. В командном зачете бронзовыми наградами отметились мужской и женский состав сборной: Валентин Дарханов, Артем Зубалевич, Артем Ляпанов, Кристина Гуренко, Анна Саруханова, Кристина Якунина.