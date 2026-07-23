Владимирская область заняла 72 место в рейтинге по развитию ипотеки

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Как сообщает «РИА Рейтинг», согласно данным экспертов агентства, Владимирская область заняла 72 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки в 2026 году.

Так, на 1000 экономически активных жителей во Владимирской области в текущем году берется 11,3 ипотечных кредита. При этом динамика ипотечных кредитов за первые пять месяцев по сравнению с тем же периодом 2025 года составила 44,7 процента, то есть, кредитоваться владимирцы больше.

Что касается среднего размера ипотечного кредита, то по Владимирской области он составил 3,56 миллиона рублей, в то время как доля просроченной задолженности в общей сложности составляет 0,96 процента от общего числа.

Примечательно, что на первом месте в рейтинге стоит Республика Тыва, где на 1000 человек в 2026 году берут 26,6 кредита, а на последнем, 85 месте, числится Республика Ингушетия с цифрой 3,4.

Кроме того, в рейтинге не приводятся данные по вновь присоединенным территориям.