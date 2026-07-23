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НовостиОбщество23 июля 2026 5:47

Во Владимирской области 23 июля объявлена беспилотная опасность

Сведения об этом поступили ночью
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения 23 июля в 1.14 объявило о беспилотной опасности на территории региона.

В семь часов утра в ведомстве подтвердили, что беспилотная опасность сохраняется. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях, не подходить к окнам, либо пройти в укрытие. В случае, если находитесь на улице, в автобусе или автомобиле, лучше всего укрыться в ближайшем здании или в подземном паркинге или переходе.

Также власти напомнили о запрете съемки БПЛА и работе ПВО и добавили, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

В случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов не нужно приближаться к ним. Следует немедленно позвонить по телефону «112».