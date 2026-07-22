Во Владимире ушел из жизни протоиерей Анатолий Сегеда

Протоиерей Анатолий Сегеда. Фото: Владимирская епархия

Владимирская епархия передала печальное известие: на 70-м году жизни скончался протоиерей Анатолий Петрович Сегеда, более известный среди владимирцев, как настоятель храма Архангела Михаила на Студеной горе.

Отец Анатолий родился 29 мая 1957 года в Днепродзержинске, но впоследствии семья переехала в город Струнино Александровского района. Еще в детстве мама возила будущего священнослужителя к святыням в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Во Владимирской области Анатолий Сегеда окончил школы, и после службы в армии поступил в Московскую духовную академию. Рукоположен в сан диакона он был в 1982 году в Успенском соборе города Дмитрова, после чего служил во Владимирской области, а 30 октября 1988 года в Успенском Соборе Владимира рукоположен в сан пресвитера епископом Владимирским и Суздальским Валентином (Мищуком).

После того, как храм Архангела Михаила вернулся церкви, отец Анатолий вложил много сил на его восстановление, отдав ему почти 30 лет жизни. В ту пору в этом здании находился музей «Часы и время», но в итоге отцу Анатолию удалось полностью восстановить храм, где он всегда радушно принимал всех, кто приходил к нему за советом.

Также протоиерей Анатолий Сегеда занимал различные должности во Владимирской епархии, занимался взаимодействием с правоохранительными органами, казачеством и молодежью и остался в памяти горожан и священнослужителей как добрый и отзывчивый человек., всегда готовый прийти на помощь.

Божественная литургия и отпевание протоиерея Анатолия состоится 24 июля в 8.00 в храме Архангела Михаила на Студеной горе.