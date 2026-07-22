Во Владимире суд обязал дорожников восстановить 66 гектаров вырубленного леса

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, природоохранное надзорное ведомство региона обратилось в Октябрьский районный суд Владимира с иском к ГБУ «Владупрадор». Поводом к разбирательству послужили результаты прокурорской проверки, которые показали, что Владимирское управление дорог не выполнило обязанность по восстановлению леса.

Установлено, что в 2022 году в Киржачском районе велось строительство автодороги «Обход города Киржача», для чего 66 гектаров земель лесного фонда перевели в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

Однако, вопреки требованиям закона, «Владупрадор» до сих пор не провел компенсационное лесовосстановление — он обязан высадить столько же леса, сколько пошло под вырубку.

Природоохранная прокуратура потребовала обязать организацию выполнить лесовосстановление, и суд это требование удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.