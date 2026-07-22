В 10 школах Владимирской области с сентября начнут оценивать поведение учеников

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Правительство Владимирской области сообщило, что 33 регион с 1 сентября примет участие в пилотном проекте по оценке поведения школьников, который запускается в России с этого года. Связано это с тем, что школы России сталкиваются с ростом конфликтов и агрессии.

Во Владимирской области в проект записали 10 школ: 8 городских и 2 сельские. ОТ Владимира примут участие четыре образовательных учреждения: гимназии №3, 23, 35 и 39. Кроме того, в список попали Анопинская средняя школа Гусь Хрустального округа, Ставровская средняя школа Собинского округа, лицей №1 округа Муром, лицей №25 города Коврова, Суздальская общеобразовательная школа и средняя школа №1 города Покрова.

Доцент Владимирского института развития образования Ольга Соколова добавила, что в проекте будут участвовать ученики только со 2 по 8 классы. У учащихся будут фиксировать значимые поведенческие проявления и на основе ее выводить три вида оценок: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». В течение года педагоги представят промежуточные результаты на региональных форумах и научно-практических конференциях. По идее эти результаты потом должны дать понять, переносить ли опыт пилотных школ на всех остальных.