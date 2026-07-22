Губернатор Александр Авдеев открыл комментарии в мессенджере MAX

Александр Авдеев Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале в мессенджере MAX разместил правила пользователя в связи с недавним открытием комментариев.

Глава региона попросил аудиторию не выходить за рамки правовых и этических норм, отметив, что в случае нарушений комментарий придется удалять, а в более серьезных ситуациях и вовсе прибегать к блокировке пользователя.

Кроме того, Александр Авдеев напомнил о недопустимости распространения призывов к насилию, к разжиганию розни, персональных данных и атаках БПЛА. Кроме того, он напомнил о запрете на нецензурные выражения, оскорбления, спам, распространение недостоверной информации и рекламу, а также ссылки на посторонние ресурсы.

При этом губернатор отдельно подчеркнул, что конструктивная критика, замечания и предложения, напротив, приветствуются.