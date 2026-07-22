Губернатор Александр Авдеев за год получил доход в 7,7 миллиона рублей

Александр Авдеев. Фото: Правительство Владимирской области

На официальном сайте Центризбиркома России опубликованы сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты, которые баллотируются на выборы в Госдуму в сентябре текущего года.

Как известно, губернатор Владимирской области оказался в числе тех, кому предстоит побороться за депутатский мандат. Согласно сведениям ЦИК, в 2025 году Александр Авдеев получил доход в размере чуть более 7 миллионов 700 тысяч рублей, при этом сумма остатка на семи его банковских счетах составила 3 миллиона 995 тысяч рублей.

Также на главе региона числятся три земельных участка: площадью 1198 и 1247 квадратных метров во Владимирской области и 286 квадратных метров в Краснодарском крае. Из жилых домов в имуществе Александра Авдеева также фигурируют три объекта: дом во Владимирской области размером 107,3 квадратных метра и два строения в Краснодарском крае площадью 124,2 и 15 «квадратов».

Что касается квартир, то их у губернатора две, и обе в долевой собственности: четверть квартиры общей площадью 60,7 квадратных метра в Калужской области и треть квартиры размером 48,6 «квадратов» в Краснодарском крае.

Из транспорта за Александром Авдеевым зарегистрирован автомобиль «Форд Транзит» 2018 года выпуска.