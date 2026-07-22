В Муроме откроется рок-клуб «19-64» с местом для репетиций

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Как сообщает Правительство Владимирской области, в Муроме в Якимано-Слободском Доме культуры появится первый в городе рок-клуб под названием «19-64», которое придумали по дате постройки собственно ДК.

Уже сейчас местные музыканты проводят здесь творческие встречи и репетируют, а в скором времени здесь откроется современный концертный зал. До этого времени муромским рок-музыкантам, которых за несколько десятилетий здесь было немало, приходилось преодолевать немало трудностей для поиска места для репетиций и собственно площадок для выступлений.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Владимирской области.

Кстати, еще одним проектом, который тоже появится в этом же микрорайоне Мурома, станет «виниловая библиотека». В Яимано-Слободском филиале ЦБС можно будет взять книгу и послушать, либо забрать на время домой виниловую пластинку. Приносить их смогут и сами муромляне, о чем рассказали в окружном управлении культуры.