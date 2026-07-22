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НовостиПроисшествия22 июля 2026 10:15

В Муроме у местного жителя изъяли 152 контрафактные электронные сигареты

Во Владимирской области местный житель обвинен в продаже контрафакта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 47-летний хозяин магазина из Мурома обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта контрафактной никотинсодержащей продукции в крупном размере.

По версии следствия, предприниматель покупал в Москве и затем продавал в своем магазине на улице Куликова города Мурома электронные сигареты и флаконы с жидкостью для них без специальной маркировки.

В общей сложности в марте текущего года у мужчины изъяли 218 флаконов с жидкостью общим объемом около 6,5 литра, а также 152 электронные сигареты. Эксперты установили, что вся продукция стоит более 1 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.