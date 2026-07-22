В Кольчугино прокуратура добивается установки в домах регуляторов горячей воды

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Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку организаций, обслуживающих жилищный фонд. Были выявлены нарушения.

По закону, температура горячей воды должна составлять не менее 60 градусов в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 градусов - в закрытых. При этом температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора.

Проверка, проведенная в отношении семи управляющих организаций, показала, что находящиеся на обслуживании свыше 30 многоквартирных домов такими регуляторами температуры не оборудованы. Их отсутствие нарушает права жителей на получение качественной услуги горячего водоснабжения, подчеркивают в прокуратуре.

В Кольчугинский городской суд направлены исковые заявления об обязании устранить нарушения.