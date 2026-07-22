Во Владимире задержан нетрезвый водитель «Лады» с поддельными номерами

Фото: кадр видео УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе проведения рейда «Ночной город» экипаж ДПС заметил «Ладу» девятой модели, которая резко перестраивалась и не соблюдала дистанцию.

При попытке остановить машину водитель помчался дальше, причем в ходе завязавшейся погони буквально на ходу из «девятки» выпрыгнул один из пассажиров.

Наконец, в центре Владимира машину задержали. За рулем легковушки оказался 23-летний молодой человек. В ходе проведенного на месте освидетельствования алкотестер показал 0,165 промилле в выдыхаемом воздухе, что является превышением допустимого предела.

Кроме того, оказалось, что документов на «девятку» у водителя нет, полис ОСАГО отсутствовал, права парень вообще никогда не получал, а на самой «Ладе» был установлен подложный госномер, происхождение которого водитель так и не смог объяснить. Сам автомобиль тоже не был поставлен на учет в ГАИ.

В результате на водителя составили несколько административных протоколов. Мировой суд арестовал его на 10 суток.