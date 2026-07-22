В Коврове жители обманули отдел соцзащиты на 1,5 миллиона рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку соблюдения законодательства о социальной помощи, в ходе которой обнаружила нарушения со стороны местных жителей.

Проверкой установлено, что несколько ковровчан заключили социальные контракты с местным отделом соцзащиты, чтобы получить деньги для развития предпринимательства.

Однако по факту свое дело эти люди так и не открыли, в связи с чем были нарушены условия предоставления помощи.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в Кововский городской суд с иском о взыскании с несостоявшихся предпринимателей неосновательного обогащения. В общей сложности речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей, включая проценты за пользование чужими деньгами.

Иск находится на рассмотрении. Также ранее было заведено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат.