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НовостиОбщество22 июля 2026 7:31

В Коврове акушерский корпус могут открыть в середине августа

Информацию об этом частично озвучил градоначальник Сергей Сидорин
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Коврова

Фото: администрация города Коврова

Как сообщил глава города Коврова Сергей Сидорин, на днях муниципалитет посетила заместитель министра здравоохранения Владимирской области Любовь Косищева, вместе с которой мэр нанес визит в Центральную городскую больницу.

В ЦГБ вместе с главврачом Антоном Зинченко обсуждался вопрос ремонта отделения гнойной хирургии.

Однако главной новостью стал анонс открытия долгожданного акушерского корпуса, который не могут достроить вот уже 40 лет.

«И ждем, конечно, начала работы стационара женской консультации в акушерском корпусе. Любовь Олеговна озвучила, что открытие планируется в середине августа», - сообщил Сергей Сидорин, подводят итоги встречи.

В Минздраве Владимирской области никаких заявлений по этому поводу пока не делали.